MENAFN - EIN Presswire) العلامة تستعرض منصة كونيكت لايف الذكية والشاشة التي تعمل بنظام فيدا للارتقاء بطريقة تفاعل المستهلكين مع منازلهم

هايسنس تستعرض مجموعة من أبرز منتجاتها المبتكرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024

دبي, الإمارات العربية المتحدة, January 15, 2024 /EINPresswire / -- كشفت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن رؤيتها المبتكرة ومجموعة من المنتجات الذكية والحديثة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 في لاس فيجاس. واستعرضت العلامة منصة كونيكت لايف الذكية والشاشة التي تعمل بنظام فيدا للارتقاء بطريقة تفاعل المستهلكين مع منازلهم. كما نجحت العلامة في الجمع بين التكنولوجيا القائمة على سيناريوهات الاستخدام مع تلبية الحاجات اليومية للمستهلكين، سواء كان ذلك من خلال الترفيه باستخدام شاشات ULED X أو الشاشات الذكية في المطبخ.وشهد المعرض السنوي الذي انطلق الثلاثاء لمدة أربعة أيام استعراض العلامة لشاشاتها الذكية المخصصة للترفيه، مثل شاشة Canvas وشاشة 98UX بتقنية Mini LED وشاشة 75UX الأقل سماكة بتقنية Mini LED، فضلاً عن شاشة 110UX الحائزة على جائزة الابتكار من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. كما كشفت هايسنس عن مستقبل المطابخ الذكية مع ثلاجة ProChef@Home الممتازة والمزودة بأربعة أبواب وبتقنية VersaTemp Zone، إلى جانب غسالة الصحون الذكية والمدمجة الحائزة على جائزة معرض التكنولوجيا الاستهلاكية والمزودة بتقنية Autodose & AutoDry.وتتوفر منتجات هايسنس في أكثر من 160 دولة، وتحظى بدعم أكثر من 66 شركة ومكتب على مستوى العالم، و34 مجمع صناعي و25 مركز بحث وتطوير، حيث حققت الشركة نمواً استثنائياً خلال السنوات العشرة الماضية وواصلت استخدام تقنيات العرض لتلبية متطلبات المستهلكين. وتلبي العلامة مختلف احتياجات الحياة اليومية في المنازل والمكاتب والصفوف والمستشفيات والملاعب والسيارات، على أرض الواقع أو من خلال حلول الواقع الافتراضي والواقع المعزز.وترتقي هايسنس بشاشات LED من خلال إطلاق شاشة 110UX الذكية الحاصلة على جائزة معرض الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تتميز الشاشة بتقنية Mini LED مع مستويات سطوع استثنائية تصل إلى 10,000 شمعة، لتضمن مستويات عالية من الدقة والأداء عن طريق دمج أكثر من 40 ألف منطقة إضاءة خلفية، مع شاشة واسعة قياس 110 بوصة وتقليل تسرب الإضاءة الخلفية ورفع شدة التباين.وتركز العلامة بشكل رئيسي على الترابط بين شاشاتها الذكية ونظام التشغيل المبتكر لتضمن تجربة محتوى سلسلة للمستخدمين.وحصلت غسالة الصحون الموثوقة من هايسنس على جائزة الابتكار من معرض الإلكترونيات الذكية لعام 2024، حيث تتميز بتقنية Autodose & AutoDry وتتيح للمستهلكين وضع أطباقهم واختيار برنامج مع تحديد كمية المنظفات السائلة المستخدمة بشكل تلقائي من أجل توفير تنظيف مريح وسهل.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نؤكد مواصلة التزامنا بتوفير منتجات ذكية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة للارتقاء بقطاع المنتجات الاستهلاكية والمنزلية. ويعكس فوزنا تفاني فريق البحث والتطوير لدينا الذين ساهموا في تصنيع هذه المنتجات لتلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين مع الحفاظ على جمالية المنتج".وتواصل العلامة تقديم منتجات متوافقة مع بروتوكول ماتر، بما في ذلك أحدث مكيف النافذة Auto Louver الذكي، إلى جانب عرض العديد من أجهزة إدارة الطاقة الذكية مثل الغسالة/المجفف الذكي وأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فضلاً عن الابتكارات في شاشات ULED X وأجهزة المطبخ الذكية.وتولي هايسنس اهتماماً خاصاً بقسم أجهزة تلفزيون الليزر الخاص بها مع مجموعة من الأجهزة المعتمدة على جهاز عرض قصير المدى؛ حيث يوفر تلفزيون8K Sonic Screen الليزري الرائد دقة 8K لا مثيل لها وصوتاً سينمائياً من خلال شاشته، ويضم أكثر من 100000 وحدة صوت. كما يوفر تلفزيون الليزر القابل للدوران جهاز عرض أنيق ومتكامل قصير المدى للغاية وشاشة لا تتأثر بالضوء المحيط، ممّا يؤكد التزام هايسنس بالارتقاء بمعايير الابتكار والجودة التي تعزز مكانتها كشركة رائدة في القطاع.

Nour Ibrahim

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