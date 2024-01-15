أسعار العملات.. ثبات في اسعار الصرف

أسعار العملات.. ثبات في اسعار الصرف
التاريخ
1/15/2024 4:18:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.73 شيكل
الدينار الاردني: 5.26 شيكل
اليورو: 4.09 شيكل
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