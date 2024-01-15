أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ22 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- دخل أسيران من جنين، اليوم الإثنين، عامهما الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، أن الأسير محمد أحمد ناجي أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بـ30 عاما.
وأضاف، أن الأسير حمزة محمد عبد القادر أبو الهيجا من مخيم جنين، الذي يقضي حكماً بالسجن 26 عاما، دخل عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن الأسيرين اعتقلتهما سلطات الاحتلال بتاريخ 15-1-2003
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