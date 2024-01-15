مستعمرون يستولون على كهوف البادية الشرقية في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الإثنين، على كهوف البادية الشرقية في محافظة بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين استولت على كل الكهوف الواقعة في البادية الشرقية والتي تضم بريات تقوع، والرشايدة، وكيسان، وزعترة، وبيت تعمر، حيث يقدر عددها بالعشرات، وشرعوا في أعمال الترميم، ووضع أثاث، وكل مستلزمات الحياة اليومية، وتحويلها إلى أماكن للمبيت.
وأضاف بريجية "أن الاستيلاء على الكهوف جاء بعد إجبار أصحابها على تركها، وهي تعود لكل من: البدن، وجبريل، والزواهرة، وحميد، وتنوح، بهدف تحويل البادية إلى منطقة سياحية استعمارية"، مشيرا إلى "أن المستعمرين أطلقوا حملة لتشجيع المستعمرين على القدوم والمبيت، من خلال نشر فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي".
وقال بريجية "إن هذا الإجراء التعسفي يعني حرمان الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وحرمان التمدد العمراني".
MENAFN15012024000205011050ID1107721068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.