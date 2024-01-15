مستعمرون يستولون على كهوف البادية الشرقية في بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الإثنين، على كهوف البادية الشرقية في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين استولت على كل الكهوف الواقعة في البادية الشرقية والتي تضم بريات تقوع، والرشايدة، وكيسان، وزعترة، وبيت تعمر، حيث يقدر عددها بالعشرات، وشرعوا في أعمال الترميم، ووضع أثاث، وكل مستلزمات الحياة اليومية، وتحويلها إلى أماكن للمبيت.

وأضاف بريجية "أن الاستيلاء على الكهوف جاء بعد إجبار أصحابها على تركها، وهي تعود لكل من: البدن، وجبريل، والزواهرة، وحميد، وتنوح، بهدف تحويل البادية إلى منطقة سياحية استعمارية"، مشيرا إلى "أن المستعمرين أطلقوا حملة لتشجيع المستعمرين على القدوم والمبيت، من خلال نشر فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي".

وقال بريجية "إن هذا الإجراء التعسفي يعني حرمان الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وحرمان التمدد العمراني".