لأول مرة منذ عام 1992..قوات الاحتلال تقتحم الحرم القديم بجامعة النجاح وتعتقل طلبة معتصمين

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين الحرم القديم بجامعة النجاح الوطنية في نابلس واعتقلت عددا من الطلبة المعتصمين فيها.

ويعتبر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة النجاح هو الأول منذ أن قامت قوات الاحتلال بحصارها في عام 1992.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من موظفي أمن الجامعة خلال اقتحامها حرم الجامعة، ونفذت عمليات تفتيش داخل مباني الحرم الجامعي فيما اعتلى عدد من الجنود أسطح البينانات فيها.

وأكد مجلس الطلبة في تصريح مقتضب، اعتقال قوات الاحتلال لجميع الطلبة المعتصمين داخل أسوار الجامعة، ومن ضمنهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة محمد سلامة.

وأكدت مصادر محلية اعتقال ما لايقل عن 25 طالبا داخل الحرم الجامعي خلال اقتحامه.

وكانت حاصرت قوات الاحتلال بتاريخ 13 تموز 1992 جامعة النجاح الوطنية، والتي كانت تجري فيها عملية اقتراع لمجلس اتحاد طلبتها. واستمرت عملية حصار الجامعة من عصر يوم الثلاثاء (13 تموز) حتى مساء يوم الجمعة 1992، لمدة 72 ساعة، دون أن يسمح لهم بالخروج أو الحصول على المواد الغذائية؛ بحجة وجود مطلوبين مسلحين بداخل الجامعة.

وكان مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح اعلن الاعتصام منذ أكثر من أسبوعين لاسترداد حقوق طلابية تتعلق بتسهيلات في دفع القسط الجامعي وتسهيلات أخرى إدارية وأكاديمية، مراعاة للظروف الحالية.

أسماء الطلبة المعتصمين الذين تمّ اعتقالهم فجر اليوم، بعد اقتحام حرم الجامعة القديم:

١- محمد سلامة (رئيس مجلس الطلبة)

٢- يمان دويكات (ممثل الكتلة الإسلامية)

٣- أغيد نصار (ممثل جبهة العمل)

٤- محمد الزايد

٥- محمود أبو زينة

٦- يامن شومان

٧- فهمي سوالمة

٨- أحمد أبو رجب

٩- عمير شلهوب

١٠- ناصر شرفا

١١- محمد بيشاوي

١٢- رأفت حرب

١٣- زيد زيادة

١٤- محمد شنطور

١٥- أحمد كعبي

١٦- قتيبة عزام

١٧- خالد مسعود

١٨- محمد الخليلي

١٩- سعيد كحلة

٢٠- عزالدين صوصة

٢١- حذيفة علان

٢٢- ورد عبيد

٢٣- مجاهد عصيدة

٢٤- عبدالكريم شافعي

٢٥- محمد خياط