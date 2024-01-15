التعليم العالي تدين اقتحام الاحتلال لجامعة النجاح واعتقال عدد من طلبتها وموظفيها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام جيش الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في نابلس، واعتقال عدد من طلبتها وموظفيها والاعتداء عليهم، وإحداث خراب في ممتلكاتها ومبانيها.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن مواصلة الاحتلال لجرائمه، واستمراره في انتهاك حرمة مؤسسات التعليم العالي يعدان ضربا بعرض الحائط لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء على هذه المؤسسات، وتكفل الحق بالتعليم للطلبة في ظل بيئة آمنة ومستقرة في الظروف كافة.

وطالبت "التعليم العالي" كل المؤسسات والمنظمات الأكاديمية والحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية، وكل الأحرار في العالم بتحمل مسؤولياتهم، ولجم انتهاكات الاحتلال بحق مؤسسات التعليم العالي وطلبتها والعاملين فيها، مؤكدة أن هذا الانتهاك يضاف إلى سجلّ من الجرائم والانتهاكات والاستهداف المباشر للجامعات والكليات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشادت الوزارة بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وصمودها، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها التعليمية والوطنية المتمثلة في تخريج الكفاءات العلمية التي هي عماد الدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك رغم كل العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها.