التعليم العالي تدين اقتحام الاحتلال لجامعة النجاح واعتقال عدد من طلبتها وموظفيها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام جيش الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في نابلس، واعتقال عدد من طلبتها وموظفيها والاعتداء عليهم، وإحداث خراب في ممتلكاتها ومبانيها.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن مواصلة الاحتلال لجرائمه، واستمراره في انتهاك حرمة مؤسسات التعليم العالي يعدان ضربا بعرض الحائط لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء على هذه المؤسسات، وتكفل الحق بالتعليم للطلبة في ظل بيئة آمنة ومستقرة في الظروف كافة.
وطالبت "التعليم العالي" كل المؤسسات والمنظمات الأكاديمية والحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية، وكل الأحرار في العالم بتحمل مسؤولياتهم، ولجم انتهاكات الاحتلال بحق مؤسسات التعليم العالي وطلبتها والعاملين فيها، مؤكدة أن هذا الانتهاك يضاف إلى سجلّ من الجرائم والانتهاكات والاستهداف المباشر للجامعات والكليات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشادت الوزارة بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وصمودها، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها التعليمية والوطنية المتمثلة في تخريج الكفاءات العلمية التي هي عماد الدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك رغم كل العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها.
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