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رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الجليل الأعلى: على إسرائيل إزالة تهديد صواريخ حزب الله

1/15/2024 4:18:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قال جيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الجليل الأعلى، إنه يجب "على دولة إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها وتزيل تهديد الصواريخ"، التي يطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.

وأشار زالتس إلى أن "الواقع في الشمال بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المنطقة الأمنية الإسرائيلية بالنسبة لأولئك الذين تم إجلاؤهم، وفي الواقع بالنسبة لجميع سكان دولة إسرائيل، فهو أمر صعب للغاية".

ورأى أن "الوضع وقبل كل شيء يضعف دولة إسرائيل ومكانتها في العالم"، لافتا إلى أنه "من أجل عدم الانهيار الاقتصادي، يجب على الحكومة أن تضع أهدافا واضحة وتبدأ في التحرك على الفور".

وأضاف: "الوقت يعمل ضدنا في الشمال أيضا. فكل يوم يمر دون تحديد الأهداف ودون اتخاذ إجراء ملموس لتحقيقها هو ضرر لا يمكن إصلاحه. ويجب على دولة إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها وتزيل تهديد الصواريخ".


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