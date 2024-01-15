الفائدة في انجلترا تبقى من دون تغيير مع مخاوف من التضخم

(MENAFN
) خلال اجتماعها النقدي في شهر ديسمبر، اختار بنك إنجلترا الإبقاء على معدلات الفائدة على مستوياتها الحالية بتصويت 6-3، مكشوفًا انقسامًا في آراء أعضاء اللجنة، حيث قام ثلاثة منهم بالدعوة لرفع معدلات الفائدة, وعلى الرغم من التصريح الرسمي الذي يبرز ضرورة اتخاذ تدابير السياسة للحد من التضخم وإعادته إلى أهداف مستدامة، تتوقع مشاعر السوق خفضًا في معدلات الفائدة بنحو 125 نقطة أساس خلال العام الجاري.
كما على الرغم من توقعات ارتفاع البيانات في نوفمبر، تشير إلى إمكانية حدوث أول خفض في معدلات الفائدة في مايو, ويحصل هذا الاعتقاد، خاصة بعد مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى -0.1 بالمئة, في ظل تزايد الانتباه إلى مؤشرات التضخم، يميل المستثمرون إلى توقع خفض في معدلات الفائدة.
كذلك رغم إمكانية وجود مخاطر إيجابية، تُديرها في المقام الأول التوترات الاقتصادية المستمرة، إلّا أن بعض العوامل تستحق النظر الحذر, وأظهرت تكاليف الإنتاج في قطاعات الخدمات تسارعًا، ومسار التضخم الأساسي يظل عاملًا حاسمًا, ويمكن أن يكون ارتفاع التضخم الأساسي المستدام عاملًا حافزًا، يدعم الجنيه الإسترليني ويعزز مساره الصاعد.
في حين توشك بيانات مؤشر أسعار المستهلك وتقارير التوظيف على إصدار هذا الأسبوع رؤية شاملة لاستقرار الاقتصاد البريطاني ومسار العملة الوطنية, ويظل الجدل المستمر حول سياسات معدلات الفائدة ديناميًا، وإذا استمر التضخم في مساره التصاعدي، وقد يجد الجنيه دعمًا إضافيًا، مما قد يمهد الطريق لمزيد من الارتفاعات.
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