أكبر منتج لليورانيوم في العالم "كازاتومبروم" يتحدى صعوبات في الإنتاج

(MENAFN
) أصدرت كازاتومبروم في كازاخستان، المعروفة باعتبارها أكبر منتج لليورانيوم في العالم، بيانًا تحذيريًا يشير إلى أنها قد تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها الإنتاجية خلال السنتين القادمتين, ويُدخل هذا التطور عنصرًا جديدًا من مخاطر الإمدادات إلى سوق اليورانيوم، خاصة مع ارتفاع الطلب على وقود الطاقة النووية.
كما تدير الحكومة الكازاخية الشركة المدرجة في بورصة لندن، وأشارت إلى مجموعة من التحديات في بيان أصدرته يوم الجمعة, وتشمل هذه التحديات نقص حامض الكبريتيك وتأخير في أعمال البناء في المناجم الحديثة، مما يشكل عقبات كبيرة أمام عمليات الإنتاج, وأشارت كازاتومبروم إلى أن هذه التحديات قد تستمر حتى عام 2025، مما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على إمدادات اليورانيوم.
كذلك تعتزم الشركة تقديم تقييم شامل للوضع وتأثيراته على الإنتاج في بيان سوق مقبل مقرر في أوائل فبراير. على الرغم من عدم اليقين، وأكدت كازاتومبروم أنها ستلتزم بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء الحاليين على مدار عام 2024. ومع ذلك، أكدت على أن خطط الإنتاج لعام 2025 عرضة لـ "مخاطر كبيرة تواجه سلسلة التوريد."
في حين تأتي إعلان كازاتومبروم هذا في ظل تحديات أوسع تؤثر على إمدادات اليورانيوم, وفي العام الماضي، أدت اضطرابات في النيجر إلى تعليق شحناتها إلى مفاعلات أوروبية، بينما قلصت شركة التعدين الكبيرة كاميكو كورب إهدار إنتاجها بسبب تحديات تشغيلية في كندا, وقد ساهمت هذه العقبات في دفع أسعار اليورانيوم في التداول الفوري إلى أعلى مستوى لها خلال 15 عامًا، مما يبرز التوازن الحساس والتقلب المحتمل في سوق اليورانيوم.
MENAFN15012024000045015682ID1107720805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.