روسيا تسجل تباطؤًا خفيفاَ في التضخم السنوي وأسعار المستهلك تحقق ارتفاع شهري

(MENAFN
) حتى ديسمبر 2023، شهدت روسيا تقليلاً طفيفًا في معدل التضخم السنوي، حيث انخفضت من 7.48 في المائة في نوفمبر إلى 7.42 في المائة, ويشير هذا الرقم، على الرغم من أنه أقل قليلاً من توقعات المحللين البالغة 7.6 في المائة، إلى تحديات اقتصادية تظل قائمة, وفي الوقت نفسه، سجلت أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.73 في المائة شهريًا.
كما تسلط البيانات، المأخوذة من خدمة الإحصاءات الحكومية الروسية، الضوء على ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت بنسبة 1.49 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق, وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 8.16 في المائة، مؤكدة الضغوط التضخمية المستمرة داخل البلاد.
كذلك شهدت السلع غير الغذائية زيادة شهرية بنسبة 0.42 بالمئة، مساهمة في ارتفاع قدره 5.96 في المائة مقارنة بديسمبر 2022, وتعكس هذه الديناميكية اتجاه التضخم الشامل الذي يؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد.
في حين أفادت وزارة التنمية الاقتصادية بأن أسعار المستهلك استمرت في الارتفاع في الأسبوع الأول من عام 2024، حيث سجلت زيادة قدرها 0.26 بالمئة, وبلغت النسبة التراكمية لمعدل التضخم لهذه الفترة 7.44 في المائة على أساس سنوي, وتؤكد هذه الإحصائيات على استمرار التحديات في إدارة التضخم وتبرز الحاجة إلى سياسات اقتصادية يقظة للتنقل في هذه التعقيدات.
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