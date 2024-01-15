قادة الكونجرس الأمريكي يصلون إلى صفقة حول مشروع قانون التمويل المؤقت

(MENAFN
) في يوم السبت الموافق 14 يناير، أفادت تقارير من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك بوليتيكو وسي إن إن، وموقع "بانشبول"، بأن قادة الكونجرس الأمريكي قد توصلوا إلى توافق حول مشروع قانون تمويل مؤقت بمرحلتين, والهدف الرئيسي هو ضمان استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى شهر مارس، وبالتالي تفادي التهديد المحتمل لإغلاق جزئي للحكومة الذي كان من المقرر أن يبدأ في نهاية الأسبوع المقبل.
كما يُشار إلى هذا الإجراء، المعروف باسم "قرار الاستمرار"، بأنه يمدد تمويل الحكومة بمواعيد استحقاق مزدوجة، مما يمتد إلى الأول من مارس والثامن من مارس, وبعد هذا الاتفاق، من المتوقع أن يكشف أعضاء حزب الجمهوريين في مجلس النواب عن تفاصيل الخطة خلال مكالمة هاتفية قادمة.
كذلك مع اقتراب انتهاء التمويل الحالي في 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة النقل، والموعد النهائي في 2 فبراير لوكالات أخرى مثل وزارة الدفاع، تصاعدت حاجة ضمان حلاً للتمويل الذي يمكن الاعتماد عليه, وكانت الشخصيات البارزة من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد وصلوا سابقًا إلى اتفاق تمويل بقيمة 1.59 تريليون دولار في 7 يناير، بهدف تمويل الحكومة طوال السنة المالية الحالية. ومع ذلك، إذا لم يتم الموافقة عليه بحلول 19 يناير، فإن ذلك سيشكل بداية إغلاق جزئي في مختلف قطاعات الحكومة الفيدرالية.
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