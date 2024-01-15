جون كيري ينوي ترك منصبه كمبعوث رئاسي خاص لشؤون المناخ في إدارة بايدن

(MENAFN
) في تطور أُبلغ عنه يوم السبت الموافق 13 يناير, من قبل مصدرين غير مكشوفين داخل إدارة الولايات المتحدة، يعتزم السكرتير السابق للدولة، جون كيري، التخلي عن مهمته كمبعوث رئاسي خاص لشؤون المناخ بعد خدمته في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات, وعلى الرغم من استقالته، أعرب كيري عن التزامه بمساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية القادمة، وفقًا لأحد المصادر الذي شارك هذه المعلومات مع وكالة رويترز.
كما يأتي هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه لطاقم كيري يوم السبت، بعد مناقشة جرت بين كيري والرئيس بايدن في يوم الأربعاء. وأفصح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على أن الإدارة لم تحسم بعد قرارها حول خلف كيري, ويتوقع أن يتنحى كيري عن منصبه في وقت لاحق من هذا الشتاء.
كذلك لعب جون كيري، الذي عُرِفَ بفترته كسكرتير للدولة خلال رئاسة باراك أوباما، دورًا حيويًا في تيسير اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، وهي اتفاقية عالمية رائدة حيث التزمت الدول باتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة التغير المناخي, وينحدر كيري من ولاية ماساتشوستس، وكان قد تمثل سابقًا الولاية في مجلس الشيوخ وترشح كمرشح رئاسي عن حزب الديمقراطيين في عام 2004، لكنه خسر أمام الرئيس الجمهوري الحالي جورج دبليو بوش, وكانت موقع "أكسيوس" الأول الذي نقل النبأ عن قرب رحيل كيري عن منصبه الحالي.
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