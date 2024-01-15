صحيفة Bild: الجيش الألماني يستعد لصد بوتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Bild، نقلا عن مواد سرية الطابع لوزارة الدفاع الألمانية، بأن الجيش الألماني يستعد لخوض الحرب ضد الجيش الروسي.



وقالت الصحيفة الألمانية: "قد يحدث تصعيد بين الناتو وروسيا في شهر فبراير المقبل".



وذكرت الصحيفة، أن الحديث يجري عن سيناريو تدريبي يصف خطوة بخطوة، وشهرا بعد شهر، كيف سيتصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيف سيدافع الناتو عن نفسه.

وأضافت الصحيفة: "في سيناريو الجيش الألماني، سيبدأ التصعيد في غضون أسابيع قليلة. وقريبا سيدخل عشرات الآلاف من الجنود الألمان المعركة".



ووفقا للسيناريو الألماني، ستطلق السلطات الروسية موجة جديدة من التعبئة وستقوم بتجنيد 200 ألف شخص آخرين في الجيش في فبراير 2024.



وتشير صحيفة Bild إلى أنه في الربيع بالفعل، سيشن الكرملين هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، وعلى خلفية عدم كفاية الدعم الغربي، ستتعرض القوات الأوكرانية للهزيمة بحلول يونيو 2024.



وبعد ذلك، وبحسب السيناريو المذكور أعلاه، ستبدأ في دول البلطيق مواجهات إثنية، مما سيجبر موسكو على نقل القوات والصواريخ متوسطة المدى إلى كالينينغراد لضرب ممر سووالكي (الذي يربط كالينينغراد مع بيلاروس عبر ليتوانيا).



وتؤكد الصحيفة على أن الناتو، سيقرر في مايو 2025، اتخاذ "تدابير ردع موثوقة" لمنع أي هجوم روسي على فجوة سووالكي من بيلاروس وكالينينغراد.



وذكر السيناريو السري، أن قائد قوات الناتو، سيوعز في "ساعة الصفر" بنقل 300 ألف عسكري، من بينهم 30 ألف ألماني، إلى الجناح الشرقي.

RT