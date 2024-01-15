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سنيورة للصناعات الغذائية تتبرع بـ 100 طن من منتجاتها لغزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

1/15/2024 3:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية، عن تبرعها بـ 100 طن من منتجاتها الغذائية لقطاع غزة، أي ما يزيد عن 120,000 عبوة من اللحوم المعلبة بحجم عبوات 800 غرام بقيمة حوالي 470,000 دولار، كجزء من المساعدة العاجلة والطارئة لدعم جهود إغاثة أهلنا في غزة خلال الظروف الصعبة الراهنة. وقد تم التبرع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والتي تعمل بشكل مستمر و سريع و فعال لتوصيل قافلات من المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وسيساهم دعم شركة سنيورة في تأمين جزء من الاحتياجات الغذائية العاجلة لأهلنا من مختلف أرجاء قطاع غزة.
وقال العقاد أن التزامنا بالجهود الجماعية في أوقات الأزمات هو جزء من إيماننا بدورنا في المسؤولية الاجتماعية للشركات وقوة التضامن في تعزيز الحقوق الإنسانية الأساسية لأخواننا وأخواتنا في قطاع غزة. ودعى شركات القطاع الخاص المنتجة والمسوقة للمواد الغذائية للمساهمة في تقديم الدعم العاجل كل بدوره وامكانياته بهدف المساهمة في جهود الإغاثة في غزة خلال ما هو بالفعل مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشدداً على ضرورة حشد أقصى الجهود لتخفيف المعاناة على شعبنا وتلبية احتياجاته الأساسية.




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