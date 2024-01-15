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بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه الـ43 في العاصمة عمان

1/15/2024 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح بنك صفوة الإسلامي فرعاً جديداً له في منطقة الياسمين – شارع القدس، وتحديداً في "فايف بي مول" والذي يعد وجهة التسوق الجديدة في العاصمة عمّان. وتم الافتتاح تحت رعاية رجل الأعمال السيد نديم الزعبي وسعادة النائب محمد الدوايمة.
ومع الفرع الجديد المعزز لشبكة الفروع المنتشرة في أغلب مناطق العاصمة عمان وخاصة أماكن الكثافة السكانية، سيقدم الفرع مختلف الخدمات المصرفية المتكاملة والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وبذلك يرتفع عدد فروع البنك إلى 43 فرعاً موزعة على أغلب مناطق ومحافظات المملكة.
وتعليقاً على الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: "نواصل تنفيذ خططنا التوسعية التي تعبر عن الاستثمارات المستدامة المرصودة لاستيعاب حجم التنامي في الأعمال وفي قاعدة المتعاملين الذين نحرص على خدمتهم على أفضل وجه بسرعة وسهولة."
ويذكر بأن بنك صفوة الإسلامي يوفر قنوات مختلفة للتواصل مع متعامليه وتلبية احتياجاتهم من الشركات والأفراد، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومنها خدمة صفوة موبايل، وصفوة أونلاين، والموقع الإلكتروني، فضلاً عن الحسابات الرسمية على منصات التواصل كفيسبوك وإنستغرام، والمعززة بمركز الاتصال المباشر المتاح على مدار الساعة والأسبوع، هذا بالإضافة للفروع التي يسعى البنك على أن تغطي كافة محافظات ومدن المملكة.




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