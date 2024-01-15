شاهد جسم يطير فوق منشأة عسكرية أمريكية في العراق ويثير الرعب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فيديو غريب آخر لجسم مجهول طائر ينضم إلى سلسلة قضايا الأجسام الطائرة المجهولة التي ظهرت في منشآت عسكرية أمريكية أو لعناصر من قواتها.

فقد كشف محلل استخباراتي سابق في القاعدة البحرية الأمريكية كيف أرهب جسم غامض يشبه "قنديل البحر" أفراد الجيش لسنوات في العراق.

وأظهر المقطع هذا الأسبوع ما يشبه مركبة ذات أطراف متدلية تنزلق بشكل غير مرئي فوق المنشأة العسكرية، حيث لا يمكن رؤيتها إلا عبر كاميرات الأشعة تحت الحمراء.



بدوره، قال مايكل كونكوسكي، الذي كان متمركزاً آنذاك في قاعدة بالعراق، لقناة "نيوز نيشن"، إن الأمر لم يكن يهددهم على الإطلاق.



وأوضح أنه تم تكليف بعض جنود المارينز في محاولة للعثور على الجسم الغريب من خلال الرؤية الليلية، لافتاً إلى أنهم كانوا يبحثون عنه باستخدام أجهزة الاستشعار الأخرى وكل شيء آخر كان لديهم.

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