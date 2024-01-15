الشمالي : ارتفاع كلف التأمين والشحن البحري ولا ارتفاع على الأسعار محليا

الشمالي : ارتفاع كلف التأمين والشحن البحري ولا ارتفاع على الأسعار محليا
التاريخ
1/15/2024 3:11:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وزير الصناعة والتجارة يتحدث عن ارتفاع كلف التأمين والشحن البحري ويؤكد عدم لا ارتفاع الأسعار محليا .
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