Monday, 15 January 2024 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات في بولندا تزيد حجم إنتاج مادة تي إن تي

1/15/2024 3:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Rzeczpospolitа البولندية، بأن شركات المجمع الصناعي – العسكري في البلاد تشهد فترة من النمو الهائل في عمليات الإنتاج.


وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص، بشركة Nitro-Chem في مدينة بيدغوش التي قامت بزيادة كبيرة في حجم الإنتاج.
وقال رئيس الشركة دومينيك سافيتسكي: "في الوقت الراهن نقوم بإنتاج مادة تي إن تي، في ثلاث نوبات عمل على مدار 24 ساعة في اليوم".


ونوهت الصحيفة بأن مصنع Lucznik يعتزم إنتاج 100 ألف بندقية آلية في السنة، ولتحقيق ذلك تم شراء معدات جديدة. ويلاحظ وضع مماثل في شركات دفاعية أخرى.


وقال يان شويدو مدير مصنع Huta Stalowa Wola أحد أكبر مصانع الدفاع في بولندا، الذي ينتج بطاريات المدفعية ذاتية الدفع وغيرها من الأسلحة الثقيلة، إن هذه المؤسسة ستقوم قريبا بإنتاج ناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية.


وأوضحت الصحيفة أن الطفرة الاستثمارية الحالية في المجمع الصناعي العسكري البولندي، ناجمة عن الطلب الهائل في السوق، والذي أثاره الصراع في أوكرانيا.


في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها السنوي المنشور بنهاية عام 2023، بأن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بمقدار 17.5 مرة منذ بدء العملية العسكرية.

RT

MENAFN15012024000208011052ID1107720757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث