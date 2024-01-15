شركات في بولندا تزيد حجم إنتاج مادة تي إن تي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Rzeczpospolitа البولندية، بأن شركات المجمع الصناعي – العسكري في البلاد تشهد فترة من النمو الهائل في عمليات الإنتاج.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص، بشركة Nitro-Chem في مدينة بيدغوش التي قامت بزيادة كبيرة في حجم الإنتاج.

وقال رئيس الشركة دومينيك سافيتسكي: "في الوقت الراهن نقوم بإنتاج مادة تي إن تي، في ثلاث نوبات عمل على مدار 24 ساعة في اليوم".



ونوهت الصحيفة بأن مصنع Lucznik يعتزم إنتاج 100 ألف بندقية آلية في السنة، ولتحقيق ذلك تم شراء معدات جديدة. ويلاحظ وضع مماثل في شركات دفاعية أخرى.



وقال يان شويدو مدير مصنع Huta Stalowa Wola أحد أكبر مصانع الدفاع في بولندا، الذي ينتج بطاريات المدفعية ذاتية الدفع وغيرها من الأسلحة الثقيلة، إن هذه المؤسسة ستقوم قريبا بإنتاج ناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية.



وأوضحت الصحيفة أن الطفرة الاستثمارية الحالية في المجمع الصناعي العسكري البولندي، ناجمة عن الطلب الهائل في السوق، والذي أثاره الصراع في أوكرانيا.



في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها السنوي المنشور بنهاية عام 2023، بأن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بمقدار 17.5 مرة منذ بدء العملية العسكرية.

RT