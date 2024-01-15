جريمة مروّعة... خدرت زوجها وقطعت جثته 40 جزءاً في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع ربة منزل وصديقها، لاتهامها بقتل زوجها وتقطيع جثته ووضعها في أكياس وإلقائها بصندوق القمامة بمدينة بدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من حل لغز غياب عامل في مدينة بدر، بعد بلاغ من زوجته إلى قسم الشرطة، ادعت فيه تغيب زوجها عن المنزل دون علمها بمكانه، زاعمة أنه مريض نفسي. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية المصرية بإجراء التحريات اللازمة التي توصلت إلى عدم صحة البلاغ.

كما كشفت تحريات النيابة المصرية أن الزوجة قررت التخلص من الزوج، واتفقت مع صديقها على قتله، ثم أعطت زوجها عدداً من الأقراص المخدرة، واتصلت بصديقها ليحضر إلى المنزل، وضربا المجني عليه على رأسه بعصا خشبية أثناء نومه، ما أدى إلى مصرعه فوراً.

بعدها سحبا المجني عليه إلى حمام المنزل، وقاما بتقطيعه إلى 40 جزءاً مقسمين بـ10 أكياس وتوزيعها على صناديق قمامة متفرقة مجاورة للمنزل بمدينة بدر، حتى تأكلها الكلاب .



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