السفير السنغافوري: زيارة ولي العهد رمز للصداقة والثقة بين البلدين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد السفير السنغافوري المعتمد لدى الأردن شامشير زمان، أهمية زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى سنغافورة والمباحثات واللقاءات والفعاليات المختلفة التي شهدتها الزيارة، حيث تعد بمثابة رمز للصداقة والثقة بين المملكة وسنغافورة.



وقال إن زيارة سمو الأمير الحسين تعزز العلاقات الدبلوماسية الدافئة بين سنغافورة والأردن، لافتا الى أن الزيارة تعد مهمة ومشرفة لأن سمو الأمير اختار سنغافورة للقدوم إليها في أول زيارة رسمية له.



واشار الى ان الاتفاقيات الست التي تم توقيعها خلال الزيارة ستلعب دورا في تعزيز وزيادة التعاون بين الأردن وسنغافورة في المجالات الاقتصادية والتعليمية وغيرها من المجالات، ما يوفر أساسا قويا لمواصلة تعزيز الروابط بين البلدين.

