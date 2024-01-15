روتاري كوزموليتين يضم ثماني أعضاء ويختار رئيستان للاعوام القادمة

(MENAFN
- Amman Net) وافق مجلس إدارة نادي روتاري عمان كوزموبوليتان في اجتماع استثنائي مساء الأربعاء على انضمام ثمانية أعضاء جدد للنادي الناطق باللغة الإنجليزية. وقال نصري الربضي رئيس النادي أن الأعضاء الجدد سيزيدون من زخمِ النادي "وجود عدد كبير من المهنيين والقادة سيزيد من قوة النادي لتمكينه من تنفيذ مشاريعه الحالية والمستقبلية في تطوير المجتمع المحلي الأردني".
وبعد تثبيت الأعضاء الجدد تم اختيار رؤساء النادي للأعوام القادمة حيث فازت بالتزكية كل من السيدة جيمي حداد لشغل منصب الرئيس ابتداء من تموز ٢٠٢٤ في حين ستكون الآنسة ربا البنا رئيس النادي ابتداء من تموز ٢٠٢٥.
كما تم إضافة كل من جيمي حداد، وداود كتاب وسولومن نايماند إلى مجلس إدارة النادي.
يقوم النادي حالياً بتنفيذ مشروعين، أحدهما يعنى بإعادة بناء المرافق الصحية لمدرسة في قرية عنجرة، والمشروع الثاني يعنى بمعالجة أطفال أردنيين وغير أردنيين مصابين بإعاقات خُلْقية في قلوبهم الفتية والضعيفة.
نادي روتاري عمان كوزموبوليتان هو جمعية خيرية أردنية مسجلة تحت الرقم الوطني (2012021100064.) تأسس عام 1995 ليعطي العمانيينَ، أردنيين وغير أردنيين، الفرص للتعاون من اجل خدمة المجتمع الأردني بالتعاون مع نوادي الروتاري الموجودة في معظم دول العالم والتي تعمل من أجل التعاون الدولي لنشر السلام الداخلي للمجتمعات من خلال الرخاء الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي والأمان البيئي.
تحظر نوادي الروتاري السماح السياسة او الدين التأثير على قراراتها ومجريات الأحداث والمشاريع التي تنفذها.
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