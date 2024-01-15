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روتاري كوزموليتين يضم ثماني أعضاء ويختار رئيستان للاعوام القادمة

1/15/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Amman Net) وافق مجلس إدارة نادي روتاري عمان كوزموبوليتان في اجتماع استثنائي مساء الأربعاء على انضمام ثمانية أعضاء جدد للنادي الناطق باللغة الإنجليزية. وقال نصري الربضي رئيس النادي أن الأعضاء الجدد سيزيدون من زخمِ النادي "وجود عدد كبير من المهنيين والقادة سيزيد من قوة النادي لتمكينه من تنفيذ مشاريعه الحالية والمستقبلية في تطوير المجتمع المحلي الأردني".
وبعد تثبيت الأعضاء الجدد تم اختيار رؤساء النادي للأعوام القادمة حيث فازت بالتزكية كل من السيدة جيمي حداد لشغل منصب الرئيس ابتداء من تموز ٢٠٢٤ في حين ستكون الآنسة ربا البنا رئيس النادي ابتداء من تموز ٢٠٢٥.
كما تم إضافة كل من جيمي حداد، وداود كتاب وسولومن نايماند إلى مجلس إدارة النادي.

يقوم النادي حالياً بتنفيذ مشروعين، أحدهما يعنى بإعادة بناء المرافق الصحية لمدرسة في قرية عنجرة، والمشروع الثاني يعنى بمعالجة أطفال أردنيين وغير أردنيين مصابين بإعاقات خُلْقية في قلوبهم الفتية والضعيفة.
نادي روتاري عمان كوزموبوليتان هو جمعية خيرية أردنية مسجلة تحت الرقم الوطني (2012021100064.) تأسس عام 1995 ليعطي العمانيينَ، أردنيين وغير أردنيين، الفرص للتعاون من اجل خدمة المجتمع الأردني بالتعاون مع نوادي الروتاري الموجودة في معظم دول العالم والتي تعمل من أجل التعاون الدولي لنشر السلام الداخلي للمجتمعات من خلال الرخاء الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي والأمان البيئي.
تحظر نوادي الروتاري السماح السياسة او الدين التأثير على قراراتها ومجريات الأحداث والمشاريع التي تنفذها.

MENAFN15012024000209011053ID1107720754

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