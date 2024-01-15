التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوى منذ يناير 2022

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ 23 شهرا، وبالمقارنة مع 1.7% كان قد سجلها في نوفمبر الماضي.



وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، بأن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9% في ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.5%.



وزادت أسعار المواد الغذائية 1.2% في ديسمبر، وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة 2.5 % بينما انخفضت أسعار الملابس والأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.

