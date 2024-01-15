ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، لتستقر فوق مستوى 2050 دولاراً للاونصة، بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وارتفع الذهب عالمياً في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2056.20 دولارا للاونصة بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي أكبر مكسب يومي منذ 12 كانون الأول.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2060.10 دولارا للاونصة .
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