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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

1/15/2024 3:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، لتستقر فوق مستوى 2050 دولاراً للاونصة، بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.


وارتفع الذهب عالمياً في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2056.20 دولارا للاونصة بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي أكبر مكسب يومي منذ 12 كانون الأول.


وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2060.10 دولارا للاونصة .


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