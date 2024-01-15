غانا تنجح في التفاوض على اتفاق إعادة هيكلة الديون مع دائنيها

(MENAFN
) في خطوة حيوية للتصدي لأسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، نجحت غانا بنجاح في التفاوض على اتفاق إعادة هيكلة الديون مع دائنيها. يشكل هذا الترتيب جزءًا حاسمًا من اتفاق تمويل أوسع بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي, بهدف تعزيز الأوضاع المالية العامة لغانا وتحسين استراتيجيات إدارتها للديون.
كما أدت تحديات الاقتصاد التي تواجهها هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى اللجوء إلى الدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلعب نتيجة هذه الإعادة الهيكلية المالية دورًا كبيرًا في تشكيل الرؤية الاقتصادية لغانا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر, ومن المرجح أن يتأثر حزب الوطنيين الجدد، الذي يقوده الرئيس نانا أكوفو-أدو والذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة، بالمشهد الاقتصادي وفعالية الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة.
كذلك كانت غانا قد استلمت مبلغًا أوليًا قدره 600 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في مايو، والاتفاق الناجح على إعادة هيكلة ديونها الخارجية يفتح الطريق الآن لصرف قسط ثانٍ، بقيمة أيضًا 600 مليون دولار, وقد رحبت وزارة المالية بتلك التطورات باعتبارها خطوة حاسمة وإيجابية نحو استعادة قدرات غانا في إدارة الديون على المدى الطويل.
في حين أدت التحديات المالية التي تواجهها غانا إلى تعليق الدفعات على معظم ديونها الخارجية، وهو إجراء اتخذ نظرًا للصعوبات التي واجهت في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات, وفي العام الماضي، اتخذت البلاد بالفعل خطوات لإعادة هيكلة ديونها الداخلية، مما يعكس نهجًا شاملاً لمعالجة القضايا الاقتصادية المتعددة التي تواجهها حاليًا.
MENAFN15012024000045015682ID1107720738
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.