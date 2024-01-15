الصين تحافظ على تميز التجارة الإلكترونية للسنة الحادية عشرة على التتابع

(MENAFN
) أكدت الصين مرة أخرى وضعها كأكبر سوق للتجارة عبر الإنترنت في العالم للسنة الحادية عشرة على التوالي، وفقًا لبيان من وزارة التجارة الصينية, وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، شو جويتينغ، أن قيمة معاملات التجارة الإلكترونية في الصين ارتفعت إلى 43.83 تريليون يوان (حوالي 6.17 تريليون دولار أمريكي) في عام 2022، مما يشكل زيادة كبيرة عن الـ 31.63 تريليون يوان المسجلة في عام 2018.
كما أكدت شو جويتينغ أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع الفعلية تشكل الآن أكثر من 25 في المائة من إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية في البلاد, ولاحظت أن قطاع التجارة الإلكترونية قد ظهر كمحرك حيوي للتحول الرقمي، مؤكدة دوره كقوة ديناميكية في تشكيل المشهد الاقتصادي للصين.
كذلك واجهت الصين تحديًا في مجال التصدير، حيث شهدت انخفاضاً سنويًا لأول مرة منذ عام 2016, وتسببت التقلبات في الطلب العالمي وانخفاض الأسعار في انخفاض بنسبة 4.6 في المائة في قيمة الصادرات، وبلغت حوالي 3.4 تريليون دولار في السلع المرسلة حول العالم في العام الماضي, ويبرز هذا الانخفاض تحولًا في الديناميات الاقتصادية ويشكل عقبة محتملة أمام أحد الأركان الأساسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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