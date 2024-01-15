هيئة الأعمال الخيريّة العالمية تُطلق حملتها الرمضانية «مما تحبون 2024»

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملتها الرمضانيّة لعام 2024 تحت شعار "مما تحبون"، مستهدفة تنفيذ مشاريع ومبادرات خيرية داخل الدولة وخارجها بقيمة إجمالية تتجاوز 165 مليون درهم؛ وبنسبة نمو تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيريّة العالميّة، إن هذه الحملة تعد من أهم الحملات الموسمية، نظراً لدورها المهم في تعزيز قيم التآخي والتعاطف بين أفراد المجتمع، إلى جانب ترسيخ القيم الإسلامية، ومبادئ الخير التي عززتها قيادة دولة الإمارات في نفوس أبنائها والمقيمين فيها، متوجهاً إلى قطاعات الهيئة وإداراتها وأقسامها وفروعها ومكاتبها الخارجية وفرق عملها الميدانية ببذل كافة الجهود لتكون حملة "مما تحبون" بلسماً يخفف آلام المرضى ويسعد قلوب الفقراء والأيتام والمحتاجين.

دعم

وأضاف: نقترب من شهر الخير والرحمة وكلنا أمل بأن تعكس هذه الحملة أبهى صور العطاء التي عودتنا عليها هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بفضل دعم المحسنين والمحسنات الذين وضعوا ثقتهم بهذه المؤسسة الكريمة، فكانوا لها خير الداعمين، وكتبوا بجودهم فصولاً مشرقة، مثمنا دور كل من يقف معنا ويدعمنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يُكرمنا بنجاح هذه الحملة وتحقيق كافة مستهدفاتها.

من جهته أكد الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، أنَّ الحملة تضمُّ عددا كبيرا من المبادرات والمشاريع الخيريّة، أبرزها: إفطار صائم بقيمة 9 ملايين و800 ألف درهم، وزكاة الفطر بنحو مليون و300 ألف درهم، وزكاة المال بمبلغ يتجاوز 28 مليون درهم، وكسوة العيد بمليون درهم، إضافة لبناء وصيانة وتأثيث المساجد بقيمة تتجاوز 20 مليون درهم، وحفر الآبار بنحو 9 ملايين و500 ألف درهم، إلى جانب مشاريع الأيتام الّتي تصل إلى 40 مليون درهم، فضلاً عن مشاريع أُخرى متنوعة بأكثر من 55 مليون درهم.

جاهزية

وأكد على جاهزية الهيئة وكوادرها لتنفيذ مشاريع الحملة ومبادراتها، وتهيئة بيئة سلسة لآليات التبرع من خلال الموقع الإلكتروني والرسائل النصيّة والمنصات المتنوّعة، إضافة لتواجد مندوبي الهيئة في الأسواق والمراكز التجارية، لافتاً إلى وجود مبادرات جديدة، كزكاة المال للشركات، ومشاريع باقات الأيتام، إلى جانب المبادرات الأخرى المهمة مثل إفطارات الخيم الرمضانية وإفطارات القرى المسلمة، مؤكداً على دور المحسنين والمحسنات في إنجاح حملة "مما تحبون" كشركاء دائمين ورفقاء في دروب الخير.





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