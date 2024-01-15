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مقتل أكثر من 60 شخصاً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

1/15/2024 3:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، صباح اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 60 فلسطينياً في غارات إسرائيلية استهدفت ليلاً أنحاء مختلفة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى سقوط "أكثر من 60 شهيدا وعشرات الإصابات" في "مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي" وقصف مدفعي على أنحاء قطاع غزة.

وأوضح المصدر نفسه أنّ الغارات استهدفت مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين ومناطق محيطة بمدينة غزة.

ولفت إلى أنّ الضربات استهدفت خصوصا مستشفيين ومدرسة للفتيات و"عشرات" المنازل.

وتعرضت المستشفيات المحميّة بموجب القانون الدولي الإنساني لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لدى حماس أنفاقا تحت المستشفيات ويتّهمها باستخدام المنشآت الطبية كمراكز قيادة، وهو ما تنفيه الحركة.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنته حركة (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وخلّف نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

واحتُجز نحو 250 شخصا رهائن خلال الهجوم، كما تقول اسرائيل التي تؤكد أن 132 منهم ما زالوا في غزة. وتأكد مقتل 25 منهم.

وردا على الهجوم توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وهجوما بريا.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23968 قتيلا و60582 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.


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