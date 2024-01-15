3 من علامات الحب الحقيقي

MENAFN - Khaberni) خبرني - يسأل الشخص نفسه عندما تنشأ له علاقة مع شخص آخر وحتى بعد العيش سوية، أسئلة مثل "هل ما أشعر به هو الحب؟" و"هل أحب شريكي؟" و"هل يحبني؟".

وتشير مجلة Family Process إلى أنه وفقا لعلماء النفس في جامعة ألاباما الأمريكية، هناك ثلاث علامات مميزة رئيسية يمكن التركيز عليها إذا ظهرت لدى الشخص أي شكوك في مسألة الحب الحقيقي.

1 - الاستجابة الإيجابية

يشير انسجام الشريك وعدم تقليله من قيمة مشاعر وأفكار شريكه، إلى أنه حساس لاحتياجاته، ومستعد دائما لدعمه، ويظهر رعايته وعاطفته، ويفعل كل شيء للتعبير عن زيادة احترامه لشريكه - وهذا يعني أنه يحب شريكه فعلا. وإذا كان الشريك الآخر يشعر ويتصرف بنفس هذه الطريقة، فيمكن قول الشيء نفسه عنه. أي أنه يحب شريكه.

2 - تقارب النفوس الحقيقي

إذا كان الشريكان منفتحان على بعضهما البعض ولا يخافان من كشف عيوبهما ونقاط ضعفهما والظهور بمظهر المضحك وغبي، فإنه عندما يكونان مع بعض يجب ألا يتظاهر أي منهما بأنه أعلى من شريكه، بل يجب التصرف بصورة طبيعية وإظهار انجذاب ما إلى بعضهما ورغبتهما البقاء معا وتبادل المشاعر والأفكار والانطباعات والانفعالات. أي هما على موجة واحدة، وعمليا يفهمان بعضهما البعض حتى من دون كلام.

3 - الاستقرار

عندما يفكر الشخص في علاقته، لا يشعر بمشاعر عدم اليقين أو عدم الثقة أو عدم القدرة على التنبؤ. على العكس من ذلك، يشعر بالثقة والأمان. إذا كانت علاقته مع الشريك مبنية على القبول غير المشروط والثقة ببعضهما البعض، فهذا هو الحب الحقيقي.