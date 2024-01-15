"المسعود للسيارات" تطلق عروض "نيسان للسيارات المستعملة المعتمدة" احتفالاً ببداية العام الجديد

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق حملة عروض "سيارات نيسان المستعملة المعتمدة" بمناسبة حلول العام الجديد. وتستمر الحملة حتى تاريخ 31 يناير 2024 مع مجموعة من العروض التي تجمع بين الجودة والقيمة الاستثنائية على طرازات نيسان باترول ونيسان إكس تيرا المستعملة المعتمدة. وتتوفر هذه السيارات ذات الأميال المنخفضة مع ميزة الاستبدال - ما يوفر للعملاء فرصة الارتقاء بتجارب القيادة عبر استبدال سياراتهم الحالية بأخرى أحدث أو من المستوى الأعلى.
وتندرج طرازات نيسان المستعملة المعتمدة في إطار برنامج "الاختيار الذكي من نيسان" (Nissan Intelligent Choice)، الذي يعزز راحة بال العملاء بعد عملية الشراء بفضل برنامج الضمان لمدة 12 شهراً أو لمسافة 30 ألف كم على الأقل، كما يوفر البرنامج ضمان بتغطية ممددة ما يعزز القيمة الاستثمارية لهذه السيارات. وتخضع كل مركبة في إطار هذا البرنامج لفحص أكثر من 167 نقطة مع إجراءات التجديد، بالإضافة إلى الفحص والخدمات الشاملة قبل التسليم، ما يضمن سلامة المركبات على النحو الأمثل. وتشتمل العروض على إمكانية استبدال السيارة لمرة واحدة لمدة خمسة أيام في حال حدوث أي عطل كبير، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ولمدة عام، في حالات الطوارئ. ويشمل البرنامج أيضا المركبات التي يصل عمرها إلى 6 سنوات أو التي قطعت مسافة تصل إلى 150 ألف كيلومتر، ما يوفر للعملاء مجموعة واسعة من السيارات الموثوقة وذات الجودة العالية.
للمزيد من المعلومات، أو للتعرف على المجموعة المتنوعة من سيارات نيسان المستعملة المعتمدة المتاحة، يرجى زيارة
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