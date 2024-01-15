والدتها تغسل الكلى وهي مهددة بالفصل.. فتاة يتيمة تناشد أهل الخير

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- Khaberni) خبرني – ناشدت طالبة أردنية يتيمة أهل الخير داخل الأردن وخارجه، بمساعدتها في دفع أقساطها الجامعية للفصل الدراسي القادم، حيث أنها مهددة بالفصل بعد أن أجلت 3 فصول دراسية.
الطالبة تدرس تخصص اللغة الإنجليزية في جامعة العلوم الإسلامية، والدها متوفي منذ 10 سنوات وتعمل مع والدتها في تنظيف المنازل تأمل بدفع 800 دينار أردني عنها للجامعة، وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها.
العائلة تحصل على راتب 80 ديناراً من صندوق المعونة، والأم تعاني من أمراض مزمنة وتغسل الكلى مرتين بالأسبوع منذ فترة ولا تقدر على الحركة، ولكن لصعوبة الأوضاع المادية، تضطر للعمل في تنظيف المنازل، لتأمين لقمة العيش.
الطالبة تملك كافة الأوراق الرسمية والثبوتية التي تؤكد وضع عائلتها الإنساني، وترحب بأي ضيف يزور منزله للإطلاع إلى واقع الحال.
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0796606108
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