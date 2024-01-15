والدتها تغسل الكلى وهي مهددة بالفصل.. فتاة يتيمة تناشد أهل الخير

MENAFN - Khaberni) خبرني – ناشدت طالبة أردنية يتيمة أهل الخير داخل الأردن وخارجه، بمساعدتها في دفع أقساطها الجامعية للفصل الدراسي القادم، حيث أنها مهددة بالفصل بعد أن أجلت 3 فصول دراسية.

الطالبة تدرس تخصص اللغة الإنجليزية في جامعة العلوم الإسلامية، والدها متوفي منذ 10 سنوات وتعمل مع والدتها في تنظيف المنازل تأمل بدفع 800 دينار أردني عنها للجامعة، وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها.

العائلة تحصل على راتب 80 ديناراً من صندوق المعونة، والأم تعاني من أمراض مزمنة وتغسل الكلى مرتين بالأسبوع منذ فترة ولا تقدر على الحركة، ولكن لصعوبة الأوضاع المادية، تضطر للعمل في تنظيف المنازل، لتأمين لقمة العيش.

الطالبة تملك كافة الأوراق الرسمية والثبوتية التي تؤكد وضع عائلتها الإنساني، وترحب بأي ضيف يزور منزله للإطلاع إلى واقع الحال.





للمساعدة الرجاء التواصل على هذه الأرقام:

+962796606108

0796606108

للمساعدة الاتصال على واتساب الرقم (اضغط هنا)



