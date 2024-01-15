انطلاقة مبشرة لموسم «كاراتيه الإمارات»

سجل موسم «كاراتيه الإمارات» الجديد 2023-2024، انطلاقة مبشرة بإقامة بطولة الإمارات للكاتا لفردي فئات البراعم والزهرات «أ، ب» والأشبال «أ، ب» والفتيات وتحت 21 عاماً للدرجتين الأولى والثانية، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 نادياً.

وشهدت البطولة مشاركة قياسية في عدد المشاركين فاقت المشاركة في الأعوام الماضية، وسط تألق وارتفاع كبيرين في مستوى اللاعبين واللاعبات شهد له الحضور من الفنيين وأولياء الأمور ومحبي اللعبة الذين اكتظت بهم صالة البطولة، في ظل تنافس مثير بين الأندية المشاركة، ما أفرز مواهب كثيرة من اللاعبين واللاعبات الذين ينتظرهم مستقبل باهر.

وتصدر نادي الشارقة الرياضي، البطولة بإحرازه 11 ميدالية متنوعة «5 ذهبيات و2 فضة و4 برونزيات»، تلاه شباب الأهلي بإحرازه 6 ميداليات متنوعة «ذهبية وفضية و4 برونزيات»، تلاهما اتحاد كلباء بإحرازه 3 ميداليات متنوعة «فضية و2 برونز».

حضر الختام وتتويج الفائزين، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وهنأ النعيمي الفائزين، مشيداً بارتفاع مستوى المنافسات بين الأندية المشاركة في البطولة، مقدماً الشكر لإدارة نادي الشارقة الرياضي على استضافة البطولة، وتعاونها الدائم مع الاتحاد، مشيداً بحسن تنظيم البطولة.

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