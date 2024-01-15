بعد الاحتفال في السوبر على طريقته الخاصة.. فينيسيوس: رونالدو مثلي الأعلى

عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن سعادته بعد تتويج فريقه بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة.



وقاد فينيسيوس جونيور الميرنغي للفوز (4-1) أمام برشلونة، حيث سجل هاتريك في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد، على ملعب الأول بارك بالسعودية.



وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة لكننا قدمنا أداء جيداً، ونستحق هذه النتيجة، أنا أريد تقديم كل ما لدي مع ريال مدريد".



وتابع: "الجماهير ساندتنا بشكل كبير، وأحببت الأجواء".

وعن احتفاله على الطريقة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال فيني: "احتفلت على طريقة رونالدو لأنه مثلي الأعلى، وأتطلع لأن أصبح في مستواه خلال مسيرتي".

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ورداً على سؤال عما إذا كان ريال مدريد يحتاج لخدمات كيليان مبابي أم هالاند، أجاب فينيسيوس: "لماذا يوجه السؤال لي؟ يجب أن يوجه لرئيس النادي فلورنتينو بيريز وليس لي".

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