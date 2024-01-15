Monday, 15 January 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد الاحتفال في السوبر على طريقته الخاصة.. فينيسيوس: رونالدو مثلي الأعلى

1/15/2024 2:27:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن سعادته بعد تتويج فريقه بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة.

وقاد فينيسيوس جونيور الميرنغي للفوز (4-1) أمام برشلونة، حيث سجل هاتريك في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد، على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة لكننا قدمنا أداء جيداً، ونستحق هذه النتيجة، أنا أريد تقديم كل ما لدي مع ريال مدريد".

وتابع: "الجماهير ساندتنا بشكل كبير، وأحببت الأجواء".

وعن احتفاله على الطريقة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال فيني: "احتفلت على طريقة رونالدو لأنه مثلي الأعلى، وأتطلع لأن أصبح في مستواه خلال مسيرتي".

ورداً على سؤال عما إذا كان ريال مدريد يحتاج لخدمات كيليان مبابي أم هالاند، أجاب فينيسيوس: "لماذا يوجه السؤال لي؟ يجب أن يوجه لرئيس النادي فلورنتينو بيريز وليس لي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107720634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث