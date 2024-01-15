بعد الاحتفال في السوبر على طريقته الخاصة.. فينيسيوس: رونالدو مثلي الأعلى

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن سعادته بعد تتويج فريقه بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة.
وقاد فينيسيوس جونيور الميرنغي للفوز (4-1) أمام برشلونة، حيث سجل هاتريك في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد، على ملعب الأول بارك بالسعودية.
وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة لكننا قدمنا أداء جيداً، ونستحق هذه النتيجة، أنا أريد تقديم كل ما لدي مع ريال مدريد".
وتابع: "الجماهير ساندتنا بشكل كبير، وأحببت الأجواء".
وعن احتفاله على الطريقة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال فيني: "احتفلت على طريقة رونالدو لأنه مثلي الأعلى، وأتطلع لأن أصبح في مستواه خلال مسيرتي".
ورداً على سؤال عما إذا كان ريال مدريد يحتاج لخدمات كيليان مبابي أم هالاند، أجاب فينيسيوس: "لماذا يوجه السؤال لي؟ يجب أن يوجه لرئيس النادي فلورنتينو بيريز وليس لي".
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