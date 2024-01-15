بعد رباعية ريال مدريد.. تشافي: برشلونة في الاتجاه الخاطئ

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن فريقه قدم أسوأ مبارياته، ما جعله يتعرض للخسارة أمام ريال مدريد 1/4، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتوج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة مساء أمس الأحد، على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نشعر بخيبة أمل وحزن، إنه أمر مؤسف، لقد غمرنا الأمل والحماس، ثم خضنا أسوأ مباراة على الإطلاق".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وبعد الهدف الثالث زاد الأمر سوء، لم نكن مرتاحين في أي وقت، وعلينا أن نعتذر للجماهير لأنه كان من الصعب علينا المنافسة".

وتابع: "لقد تعرضت للعديد من الهزائم خلال مسيرتي وفي النهاية تعافينا، برشلونة سيعود".

واستكمل: "بالتأكيد ستكون أيامًا صعبة، وتحمل الكثير من الانتقادات التي يتوجب علينا قبولها، ولم نصل إلى المستوى الذي نريده، لكن علينا أن نتعافى ونفكر في الألقاب المتبقية".

وشدد: "كنا سيئين جدًا في الدفاع، ولم نكن جيدين في الضغط، وافتقرنا للكثير في أول 10 دقائق، وكان رد فعلنا الوحيد هو هدف ليفاندوفسكي".

وأردف: "ريال مدريد عرف كيفية استغلال سرعة فينيسيوس ورودريغو بأقصى حد، علينا أن ننافس على الألقاب الثلاثة المتبقية، وحتى يومنا هذا لا يستطيع النادي ضم أي صفقات لإعطاء قفزة نوعية للفريق".

وأتم: "قبل عام كنا نتحدث بثقة عن حقبة جديدة، والآن تسير الأمور على نحو خاطئ، لكن علينا أن نحدث التغيير".

ويُعد هذا اللقب هو رقم 13 لريال مدريد في كأس السوبر الإسباتي، ليضيق الميرنغي الفارق مع برشلونة الأكثر تتويجًا لبطولة واحدة.

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