Monday, 15 January 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يستفيدون من مجاملات التحكيم... مدرب تنزانيا: لن نكون لقمة سائغة لمنتخب المغرب

1/15/2024 2:27:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا، إن مهمة فريقه أمام المغرب، الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023، ستكون في غاية الصعوبة لكنها لن تكون مستحيلة، مشيراً إلى أن المنتخب المغربي كثيراً ما يجامل، ويتم تعيين حكام مبارياته برغبة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأضاف عادل عمروش في تصريحات لقناة "الهداف": "صحيح أن المنتخب المغربي الأقوى على الورق، ولكن للملعب كلام آخر، وكرة القدم لا تخلو من المفاجآت، وأنا كمدرب مهمتي أن أوظف كل ما أملكه لقيادة فريقي لتحقيق الفوز".

وتابع: "نوعية اللاعبين في مثل هذا النوع من المباريات هي من تصنع الفارق، صحيح أن المدرب يضع فلسفته، ويحاول تحفيز لاعبيه، ولكن فوق أرضية الميدان اللاعبون من يحددون النتيجة".

وأضاف: "خسارة مباراتنا أمام المغرب في تصفيات كأس العالم لن تؤثر علينا، خاصة وأن الجميع يعرف ما حدث لنا، فنحن طلبنا خوض اللقاء في الظهيرة، ولكننا لعبنا في ساعة متأخرة، وحتى الحكام يتم تعيينهم بحسب رغبة الاتحاد المغربي".

وأردف: "نحن لن نكون لقمة سائغة للمنتخب المغربي، فنحن وصلنا إلى البطولة بدون أي مجاملة أو مساعدة أطراف أخرى، صحيح أننا لسنا مع المنتخبات الكبيرة، ولكننا نعمل ما في وسعنا لنصل إلى المستوى المطلوب".

وفي رده على سؤال حول هوية المنتخب الذي يرشحه للفوز بالبطولة، قال عمروش: "المنتخب الجزائري يمتلك الحظ الأوفر، إلى جانب كوت ديفوار".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107720632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث