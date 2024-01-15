بخاتم وسوار وفراش ... الذكاء الاصطناعي يتابع صحة المرأة

اكتفى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بتخصيص عدد قليل من أجنحته البالغ عددها الإجمالي 3500 لصحة المرأة حصرياً، ومن أبرز ما تضمنه في هذا المجال جهاز لكشف سرطان عنق الرحم، وسوار يتوقع الهبات الساخنة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وضمّـت قائمة العارضين في نسخة 2024 التي انتهت أخيراً، شركة "إيه آي دوت" (Aidot) الكورية الجنوبية التي تعرض جهازاً يحمل اسم "سيرفيراي إيه آي"، يتيح كشف سرطان الرحم مِن بُعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ولاحظ تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع السرطان انتشاراً لدى النساء. وأشار إلى أن 570 ألف إصابة جديدة بهذا المرض ونحو 311 ألف حالة وفاة من جرّائه سجلت في مختلف أنحاء العالم سنة 2018.

لكنّ المنظمة أكّدت أنه أحد أسهل أشكال السرطان التي يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا اكتُشفَت الإصابة به مبكراً وعولج بفاعلية.

ولكن إذا كان التشخيص متأخراً جداً، فغالباً ما يؤدي إلى الوفاة.

وتسعى شركة "إيه آي دوت" إلى إتاحة زيادة فحوص الكشف المبكر في كل أنحاء العالم بفضل جهازها الذي يعتمد على تقنية الاختبار البصري بحمض الأسيتيك التي توصف بأنها "أبسط وأسرع وأرخص" من الفحوص الخلوية المعتادة، على غرار اللطاخة.

وأوضحت الشركة أنه "اختبار بصري يجريه متخصص بالعين المجردة"، مؤكدة أن النتيجة فورية بينما تتطلب الاختبارات الخلوية تحاليل مخبرية تستغرق أياماً عدة، وربما قد تصل الى أسابيع.

كذلك يتميز "سيرفيراي إيه آي" الذي ابتُكر بالتعاون مع أطباء أمراض نسائية ومع مستشفيي أنام وبوندانغ في كوريا الجنوبية، بأنه يتيح التطبيب مِن بُعد.

ويمكن تكييف هذا الحل ليناسب البلدان النامية حيث غالباً ما تكون البنى التحتية الطبية في وضع مزر.

فراش منعش

وقالت كارولينا ميلانيسي من شركة "كرييتيف ستراتيجيز" لوكالة فرانس برس إنها رأت في معرض لاس فيغاس في الأعوام الأخيرة زيادة محدودة في الابتكارات المتعلقة بصحة الأطفال والنساء "لكنّ 70 في المئة تتعلق الرجال" من الابتكارات المعروضة.

وتوقعت مديرة أبحاث التسويق في الشركة المنظمة للمعرض جيسيكا بوث، في تصريح للصحافيين أن "تبلغ قيمة صناعة الصحة الرقمية للنساء 1,2 تريليون دولار بحلول سنة 2027".

ورأت أن "هذا القطاع مهيأ لصناعة التكنولوجيا".

وتعتبر شركة "أميرة هيلث" الأمريكية من المؤسسات الرائدة في هذا المجال، وهي تركّز في ابحاثها على انقطاع الطمث، وهي مرحلة في حياة المرأة تسبب لها أحياناً إزعاجاً كبيراً على غرار الهبات الساخنة.

وصمم الفريق المؤسس نظام "تيرا" (Terra) الذي "يتنبأ بالهبات الساخنة ويمنعها وقائياً" أثناء الليل، مما يجنّب المرأة الاستيقاظ مراراً في الليلة الواحدة.

ويقوم "تيرا" على سوار معصم مزوّد أجهزة استشعار. ويتم تحليل البيانات البيومترية بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي يُحدد إيقاعات الجسم الطبيعية ويتمكن من توقع حدوث الهبات الساخنة.

وفي الليل، "في الثواني التي تلي رصد" الهبة الساخنة المقبلة، "يتم تنشيط غطاء فراش مبرِّد يتولى خفض الحرارة" بدرجات عدة "على الفور تقريبا"، على ما شرحت "أميرة هيلث"، التي أشارت إلى أن هذه النوبات التي تكون في بعض الأحيان متكررة جداً وواضحة، تصبح أقل وأقصر.

ويُتوقع أن يُطرح الجهاز في السوق اعتباراً من مارس المقبل، ويباع بسعر 525 دولاراً.

أما خاتم "إيفي" (Evie) من شركة "موفانو هيلي" (Movano Health)، فيهدف هو الآخر إلى تأمين الراحة اليومية من خلال تمكينها، بفضل الذكاء الاصطناعي مرة أخرى، من تحديد الظروف البيولوجية التي توفّر نوعية الحياة الأفضل، ومن ثم مساعدة مالكتها على إعادة إنتاجها قدر الإمكان.

وأوضحت مديرة التسويق تيلا بوتشر لوكالة فرانس برس أن "إيفي" ليس خاتماً كاملاً، كي "يتيح للإصبع الانتفاخ أثناء الحيض على سبيل المثال".

واشارت إلى أن تطبيقاً يوفّر إمكان تتبّع البيانات المتعلقة بالنوم، ووقت النشاط، والسعرات الحرارية المحروقة، والحالة المزاجية، وما إلى ذلك، وهي عناصر تسمح للذكاء الاصطناعي بتحديد حزمة من البيانات الصحية الأنسب للياقة البدنية.

وتتوافر من "إيفي" المقاوم للماء حتى عمق متر واحد، ثلاثة أشكال وأحجام (من 5 إلى 11) ويبلغ سعره 269 دولاراً.



