وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا نفذت هجوماً صاروخياً على منطقة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاثة صواريخ من طراز توشكا-يو أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك بجنوب غرب روسيا في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ولم تعلن الوزارة عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهجوم الصاروخي. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا.

وصواريخ توشكا-يو التي تعرف باسم سكاراب بي لدى حلف شمال الأطلسي هي صواريخ باليستية تكتيكية قصيرة المدى.





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