وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا نفذت هجوماً صاروخياً على منطقة كورسك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاثة صواريخ من طراز توشكا-يو أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك بجنوب غرب روسيا في وقت مبكر اليوم الاثنين.
ولم تعلن الوزارة عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهجوم الصاروخي. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا.
وصواريخ توشكا-يو التي تعرف باسم سكاراب بي لدى حلف شمال الأطلسي هي صواريخ باليستية تكتيكية قصيرة المدى.
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