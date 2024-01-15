«ديار» تُطلق «روزاليا ريزيدنسز» في مجتمع الفرجان

أعلنت شركة ديار للتطوير، المدرجة بسوق دبي المالي والعاملة في مجال التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، إطلاق مشروع «روزاليا ريزيدنسز»، البرج السكني في مجتمع الفرجان في دبي.

وينضمّ مشروع «روزاليا ريزيدنسز» إلى مشروعَين أطلقتهما شركة «ديار» في مجتمع الفرجان، أوّلهما مشروع «أماليا ريزيدنسز» الذي أُطلق عام 2022 وتمّ بيع جميع وحداته.

أمّا المشروع الثاني، فهو «ميلينيوم تاليا ريزيدنسز» الذي يضمّ شققًا فندقية مفروشة فاخرة تتولّى إدارتها فنادق ومنتجعات «ميلينيوم»، ويُسجّل بدوره مبيعات قويّة. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بـ 300 مليون درهم إماراتي.

ويوفر مشروع «روزاليا ريزيدنسز» وحدات سكنية متنوّعة وملائمة للعائلات، تتألف من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، مُحاطة بمناظر طبيعية وأجواء هادئة. ويشغل المشروع موقعًا مركزيًا مقابل محطّة مترو ديسكفري جاردنز 2، ما يُتيح للضيوف الوصول بسهولة إلى مختلف المناطق الحيوية في دبي. كما يقع بالقرب من نوادي الغولف، ومجمّعات التسوّق، والمطاعم والفنادق الفاخرة، إلى جانب متاجر التجزئة والوجهات الترفيهية.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يأتي مشروع «روزاليا ريزيدنسز» الجديد ليشهد على التزامنا بتطوير مجتمع الفرجان التي تُعتَبر من الأحياء السكنية الحيوية، ونحن على يقين بأنّ «روزاليا ريزيدنسز» سيُصبح الوجهة المفضّلة لدى المستثمرين والسكّان، بفضل ما يمتلكه من مرافق حيوية استثنائية وعالية الجودة، ترفع السقف في مجال معايير الراحة وأسلوب الحياة في المجتمع".

ويشمل مشروع «روزاليا ريزيدنسز» تسعة طوابق سكنية وجادة لمتاجر التجزئة في الطابق الأرضي. وتتميّز الشقق السكنية بديكور أنيق وألوان هادئة، إلى جانب مطبخ مجهّز بأحدث الأجهزة الكهربائية.

ويستفيد المقيمون في «روزاليا ريزيدنسز» من خدمات ترفيهية ومرافق عديدة، تشمل حديقة سبلاش المائية، ومسبحًا، وجاكوزي، إلى جانب نادٍ رياضي وقاعدة متعدّدة الاستخدامات ورُكن خاص للشواء.

ويضمّ المشروع 117 وحدة سكنية تُتيح للعملاء الذين يبحثون عن شراء شقّة سكنية العديد من الخيارات المختلفة، بدءًا من الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة والتي تتراوح مساحتها بين 774 و 1178 قدمًا مربّعا. أمّا الشقق المؤلّفة من غرفتَي نوم فتتراوح مساحتها بين 1208 و1731 قدمًا مربّعا، بينما الشقق المؤلّفة من ثلاث غرف نوم تبلغ مساحتها 1743 قدمًا مربّعا.

وقال ناصر الدين علي عامر، نائب رئيس المبيعات في شركة ديار للتطوير: "يشهد مشروع «روزاليا ريزيدنسز» على سمعة «ديار» المرموقة في مجال إنشاء مجمّعات سكنية استثنائية في دبي، ويمتاز بالسمات التي باتت مرادفة لاسم «ديار» إن كان من ناحية الجودة العالية أو التصميم الجميل أو مراعاة أدقّ التفاصيل". وتابع قائلًا: "يُقدّم مشروع «روزاليا ريزيدنسز» تجربة سكن مميّزة لجميع المقيمين فيه، بأسعار مميّزة، خاصة وأنّنا سنُقدّم عروضًا ترويجية بمناسبة إطلاق المشروع، إلى جانب خطّة مرنة للدفع بالتقسيط. ونتطلّع قدمًا إلى لمس إقبال العملاء الكرام على هذا المشروع المميّز.

وكما هو حال جميع مشاريعنا، تلتزم شركة «ديار» بتسليم مشروع «روزاليا ريزيدنسز» ضمن الجدول الزمني المحدّد ووفقًا لأعلى المعايير، على أن نُطلع المالكين أوّل بأوّل على آخر المستجدّات".

وانطلقت أعمال البناء في شهر ديسمبر 2023. ومن المرتقب إنجاز المشروع في الربع الثالث من 2025.

ويحظى المشروع بموقع مركزي في الفرجان بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من وسائل النقل العام، ويسهل الوصول منه إلى الأحياء التجارية وأهمّ المعالم السياحية في دبي.





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