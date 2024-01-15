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بعد رباعية ريال مدريد.. أول تعليق من برشلونة حول مصير تشافي

1/15/2024 2:27:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، على موقف المدير الفني تشافي هيرنانديز، بخصوص بقائه أو رحيله عن منصبه، خلال الفترة الحالية.

وكان برشلونة تكبد خسارة ثقيلة من ريال مدريد بنتيجة 1/4، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهي المباراة التي جمعت بينهما بالعاصمة السعودية الرياض.

ونفى ديكو وجود أي نية لرحيل تشافي عن منصبه، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال مدريد لعب مباراة مذهلة، ولم نتمكن من إيقافه".

وتابع: "يملكون لاعبين بجودة كبيرة، ولم ننجح في مجاراة سرعتهم، كان من الممكن أن نتحسن أثناء تقدمهم بهدفين، لكن الهدف الثالث أضر بنا كثيراً".

وأضاف: "أردنا التتويج، والخسارة برباعية صعبة، لم نتمكن من القتال، لكنها مباراة نهائية، علينا أن نستمر وننافس، وليس أمامنا سوى المضي قدماً".

وبالسؤال عن مصير تشافي، قال ديكو: "هذا سؤال لا معنى له، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن رحيل تشافي، نثق في استمراره، إنها هزيمة قاسية وعلينا تحليلها، لكنها لن تغير أي شيء".

وعن عدم قدرة برشلونة على إبرام تعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قال ديكو: "أعتقد أن أزمة (قوانين) اللعب المالي النظيف لا تقتصر على برشلونة فقط، بل هي جزء من واقع كرة القدم الآن".

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