الذهب يربح 6 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية. وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6.27 دولارات، ليصل إلى 2055.39 دولارا للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 7.4 دولارات، لتصل إلى 2059 دولارا للأونصة.





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