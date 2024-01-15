الذهب يربح 6 دولارات في المعاملات الفورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية. وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 6.27 دولارات، ليصل إلى 2055.39 دولارا للأونصة.
وارتفعت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 7.4 دولارات، لتصل إلى 2059 دولارا للأونصة.
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