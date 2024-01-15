تراجع ملموس لليوان الصيني أمام الدولار

استهل اليوان الصيني تعاملات الأسبوع الجديد بتراجع ملموس أمام الدولار حيث انخفض سعره الاسترشادي اليوم الاثنين بمقدار 34 بيبا صينيا إلى 1084ر7 يوان مقابل 1055ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

يأتي ذلك فيما ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية وآلية الإقراض متوسطة الأجل.

وضخ البنك 89 مليار يوان (52ر12 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، في حين ضخ 995 مليار يوان عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل التي يبلغ أجلها عام واحد بفائدة قدرها 5ر2%، وهو نفس سعر الفائدة على عملية الإقراض السابقة وفقا لنفس الآلية.





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