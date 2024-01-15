كأس أمم إفريقيا 2023.. كلوب الأكثر سعادة بتعادل مصر وموزمبيق

رأت صحيفة «ذا صن»، أن يورغن كلوب مدرب ليفربول، الأكثر سعادة بمشاهدة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، وهو يتعادل أمام موزمبيق المتواضعة 2-2 أمس، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتوقعت الصحيفة بأن يكون التعادل يمثل ارتياحاً لليفربول، قبل أن يقود صلاح المنتخب المصري الخميس المقبل، أمام المنتخب الغاني أحد المرشحين للفوز بالبطولة، مشيراً إلى أن ليفربول في حاجة ماسة إلى عودة صلاح إلى أنفيلد، حيث يواجه ليفربول تحدياً غير متوقع على اللقب.

وأوضحت أن الخروج المبكر لمصر، التي تنهي دور المجموعات أمام الرأس الأخضر الاثنين المقبل، يعني عودة صلاح لخوض مباريات حاسمة مع تشيلسي وأرسنال، ونشرت حديثاً قبل كأس الأمم الأفريقية، واعترف كلوب خلاله بأنه سيشعر بالسعادة حال خروج مصر من البطولة الأفريقية مبكراً.

وقال كلوب حينها: «قلت (لصلاح) إذا كنت أتمنى لك حظاً سعيداً فهذا كذب، ومن وجهة نظر شخصية، سأكون سعيداً إذا خرجوا من دور المجموعات، ولكن هذا على الأرجح غير ممكن، ويمكنهم المضي قدماً والفوز بها، ومع هذا أتمنى حظاً سعيداً والعودة بصحة جيدة لصلاح، وعلينا أن نتعامل مع البطولة الأفريقية، وسنتعامل معها، وأنا متأكد من أننا سنجد طريقة».

وتناولت الصحيفة الإنجليزية، مباراة مصر وموزمبيق، مشيرة إلى أن صلاح نجم ليفربول، احتاج إلى التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليتعادل منتخب مصر مع منتخب يحتل المركز 111 عالمياً.

وأوضحت أن منتخب مصر بقيادة صلاح، تجنب بصعوبة هزيمة مفاجئة أمام موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى فوز مريح وسهل لمصر في الجولة الافتتاحية لمشوارها في البطولة.

وواصلت الصحيفة مشيرة إلى أن منتخب مصر كان في طريقه لهزيمة صادمة، وموزمبيق كانت في طريقها إلى فوز تاريخي، إذ لم يسبق أن حققت أي فوز في كأس الأمم الأفريقية، ولكن صلاح نجح في إنقاذ منتخب بلاده بالتعادل من ركلة جزاء.

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