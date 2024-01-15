«ناسداك دبي» ترحب بإدراج سندات خضراء بـ 600 مليون دولار لبنك التعمير الصيني

رحبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء من قبل بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، بقيمة 600 مليون دولار، ويعدّ أول إصدار من نوعه للبنك على مستوى المنطقة. ويهدف هذا الإدراج لدعم مشاريع مكافحة تغيير المناخ، ويُمثل التزام البنك الكبير بالتمويل المستدام، بالإضافة إلى تسليط الضوء إلى على التعاون الوثيق بين جمهورية الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التمويل الأخضر.

احتفالا بهذا الإدراج الجديد، قرع لي شوهانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في بورصة ناسداك دبي من قبل بنك التعمير الصيني، والتي تشمل إصدارات فرعي هونغ كونغ ودبي، 2.45 مليار دولار. كما وصلت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات المستحقة على المُصدّرين الصينيين في ناسداك دبي إلى 11.95 مليار دولار، من خلال 22 إدراجاً.

وجدير بالذكر أن الإدراج الجديد لسندات فرع بنك التعمير الصيني في مركز دبي المالي العالمي يرفع إجمالي قيمة إصدارات ناسداك دبي من سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى 27.05 مليار دولار، ويساهم ضمن إجمالي قيمة السندات المدرجة فيها والبالغة قيمتها 128.66 مليار دولار، مما يعزز مكانة ناسداك دبي الرائدة على صعيد إدراج سندات العوائد الثابتة، ويسلط الضوء على أهميتها المتنامية كمنصّة عالمية.

وأشاد لي شوهانغ بالأداء المتميز للبنوك الصينية في تعزيز التمويل الأخضر، وأعرب عن توقعاته من بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) لمواصلة مجهودهم في مجال تحويل الطاقة في المنطقة ودعم التنمية المستدامة والخضراء في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الاوسط والعالم.

وقال حامد علي: «تحرص ناسداك دبي على ترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم عبر إنشاء منظومة تعزز التمويل المستدام وتلبي الطلب المتزايد على أدوات التمويل الأخضر في المنطقة. وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بالإدراج الأول لفرع بنك التعمير الصيني في مركز دبي المالي العالمي في ناسداك دبي، والذي سيعزز علاقاتنا المشتركة التي ترسخت خلال السنين الماضية على المدى البعيد، ونتطلع من خلال هذا الإدراج إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الحلول المالية المبتكرة عبر منصّتنا في ناسداك دبي».

وأشار يوان شينغروي، كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) قائلاً: «يعتبر إدراج السندات الخضراء هذا كفرصة لتعزيز الاقتصاد مع نمو عالي الجودة. وخاصة مع اتخاذ بورصة ناسداك دبي كجسر تواصل يدعم التعاون في مجال التنمية المستدامة الخضراء وتحول الطاقة بين جمهورية الصين والإمارات، والمنطقة. بالإضافة لكونها قناة اتصال رئيسية لنقل صوت بنك التعمير الصيني في مجال التمويل الأخضر، ومشاركة خبراته المتعلقة بالجمهورية الصينية».

ومن شأن هذا الإدراج المميز من قبل بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) أن يستفيد من سوق رأس المال وخاصة بورصة ناسداك دبي لدعم مشاريع القطاعات الخضراء الرمزية في دولة الإمارات والمنطقة، خاصة في قطاعات الطاقة المستدامة، وتحلية مياه البحر, والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتوفير الطاقة.

باستخدام منتجاتها وخدماتها المالية الشاملة، يعمل بنك التعمير الصيني بجد على دعم المزيد من الشركات الصينية للمشاركة في مشاريع متعلقة بالطاقة الخضراء، بهدف تعزيز حماية البيئة وتحويل الطاقة إلى مصادر نظيفة. يضيف البنك لمسة خاصة على استراتيجيته المالية، مع التركيز على التمويل الأخضر كجزء أساسي من رؤيته وجهوده التنموية.





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