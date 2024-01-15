3 أعمال احرص عليها في شهر رجب

MENAFN - Khaberni) خبرني - نصح الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بكثرة الذكر والاستغفار وفعل الخيرات والبعد عن المعاصي والشهوات.

وقال «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك» إنه هناك وظائف لشهر رجب ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وهي: أولًا:

- ذكر الله تعالى، «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ»، منوهًا بأهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ«الكلمات العشر الطيبات» وهي: «سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله».

وأوضح: وأن الذكر السابق هذه الخمسة يسميها أهل الله بـ«الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان، فبعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى.

وأضاف: ثانيًا ترديد: أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله، وبها تتم الكلمات العشر الطيبة.

وواصل: ثالثًا: الدعاء، والمناجاة، عش مع ربك وناجه . فـ«الدعاء هو العبادة»، رابعًا: قراءة القرآن الكريم ، ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن.

ونوه بأن الدعاء والذكر والتلاوة، وكلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك.