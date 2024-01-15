الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة بالضفة فجر اليوم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /محافظات /PNN / شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملات مداهمات واعتقالات طالت كافة مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وفي اطار هذه الاعتداءات اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، واعتقلت عددا من الطلبة.

وقال نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية رائد الدبعي إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة القديم عبر احدى البوابات، واحتجزت أفراد أمن الجامعة.

وفي محافظة اريحا جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، اقتحام مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان، برفقة جرافة عسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص وقنابل الغاز، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات، حتى اعداد هذا الخبر.

وشهد مخيم عين السلطان خلال الساعات الماضية، استشهاد الفتى لؤي الصوفي، برصاصة متفجرة بالصدر من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم واستهدفت المواطنين بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية.

وفي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.

كما داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، بلدة يطا جنوب الخليل،

واقتحمت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة، وخصوصا منطقتي المصلى والسهل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، طالت منازل معتقلين في سجون

الاحتلال، واستولت

على عدد من المركبات.

واعتدت

قوات الاحتلال على عدد من

المواطنين خلال اقتحام منازلهم،

دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنا ونجله، من قرية بيتين شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت وليد ناجح جرابعة، ونجله إبراهيم، بعد أن داهمت منزلهما، وفتشته.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين

وفي رام الله ايضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الجنان في المدينة، وداهمت عدة منازل.





كما افادت المصادر باقتحام جيش الاحتلال لمنزل الاسير نائل البرغوثي في بلدة كوبر حيث دمرت محتوياته خلال عملية تفتيش واسعة.

وفي مخيم الحلزون اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا، من المخيم ، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عامر دبور، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف بالمدينة، وبلدة كوبر، شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل من بينها منزل المعتقل نائل البرغوثي.

وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، خمسة مواطنين

من بلدة الزبابدة، جنوب شرق جنين .

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصطفى فوزي شرقاوي،

حسين يوسف شرقاوي، صالح مريد تركمان،

تامر هاشم غريب،

براء رائد الفار، بعد أن اقتحمت

البلدة

وداهمت منازل ذويهم وفتشتها.



