الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة بالضفة فجر اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /محافظات /PNN / شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملات مداهمات واعتقالات طالت كافة مدن ومحافظات الضفة الغربية.
وفي اطار هذه الاعتداءات اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، واعتقلت عددا من الطلبة.
وقال نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية رائد الدبعي إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة القديم عبر احدى البوابات، واحتجزت أفراد أمن الجامعة.
وفي محافظة اريحا جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، اقتحام مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان، برفقة جرافة عسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص وقنابل الغاز، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات، حتى اعداد هذا الخبر.
وشهد مخيم عين السلطان خلال الساعات الماضية، استشهاد الفتى لؤي الصوفي، برصاصة متفجرة بالصدر من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم واستهدفت المواطنين بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية.
وفي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.
كما داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، بلدة يطا جنوب الخليل،
واقتحمت عددا من المنازل.
وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة، وخصوصا منطقتي المصلى والسهل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، طالت منازل معتقلين في سجون
الاحتلال، واستولت
على عدد من المركبات.
واعتدت
قوات الاحتلال على عدد من
المواطنين خلال اقتحام منازلهم،
دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.
وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنا ونجله، من قرية بيتين شرق مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت وليد ناجح جرابعة، ونجله إبراهيم، بعد أن داهمت منزلهما، وفتشته.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين
وفي رام الله ايضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة البيرة.
وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الجنان في المدينة، وداهمت عدة منازل.
كما افادت المصادر باقتحام جيش الاحتلال لمنزل الاسير نائل البرغوثي في بلدة كوبر حيث دمرت محتوياته خلال عملية تفتيش واسعة.
وفي مخيم الحلزون اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا، من المخيم ، شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عامر دبور، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف بالمدينة، وبلدة كوبر، شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل من بينها منزل المعتقل نائل البرغوثي.
وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، خمسة مواطنين
من بلدة الزبابدة، جنوب شرق جنين .
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصطفى فوزي شرقاوي،
حسين يوسف شرقاوي، صالح مريد تركمان،
تامر هاشم غريب،
براء رائد الفار، بعد أن اقتحمت
البلدة
وداهمت منازل ذويهم وفتشتها.
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