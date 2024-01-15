الطقس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما باردا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة:

يكون الجو غائما جزئيا وباردا مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وينحسر المنخفض الجوي في ساعات الليل المتاخرة وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الاثنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.



