الحرب على غزةفي يومها الـ101... الطيران الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ101، شن الطيران الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابات المئات

وتركزت الغارات والقصف مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 101 على خانيونس، ودير البلح، ورفح، وسط قصف متواصل لمخيمي البريج والمغازي واستهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي.

وتزامن ذلك، مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، في مختلف مناطق التوغل، بينما احتدمت المعارك بمحاور التوغل بوسط وجنوب مدينة خانيونس.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 23968 شهيدا و60582 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.



