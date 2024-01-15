الحرب على غزةفي يومها الـ101... الطيران الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ101، شن الطيران الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابات المئات
وتركزت الغارات والقصف مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 101 على خانيونس، ودير البلح، ورفح، وسط قصف متواصل لمخيمي البريج والمغازي واستهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي.
وتزامن ذلك، مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، في مختلف مناطق التوغل، بينما احتدمت المعارك بمحاور التوغل بوسط وجنوب مدينة خانيونس.
وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط.
وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 23968 شهيدا و60582 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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