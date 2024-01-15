تقرير للجيش الإسرائيلي: معظم قادة ومقاتلي حماس لا زالوا أحياء

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- كشف تقرير للجيش الإسرائيلي، نشره مساء الأحد، أنه بعد مرور مئة يوم على الحرب في غزة، لا زال معظم مقاتلي وقادة حماس في القطاع على قيد الحياة.
وقال الجيش في التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، والذي يتضمن بيانات مؤقتة، إنه استشهد حوالي 9 آلاف مقاتل بصفوف حماس والجهاد الإسلامي، ولكن على مستوى الرتب القيادية بحماس لم تتم تصفية سوى ضابطين كبيرين برتبة عميد.
وتابع التقرير أنه على مستوى قادة السرايا تمت تصفية 50 مقاتلا، ولم يحدد الجيش الرتب السياسية للقتلى بصفوف حماس.
وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد مقاتلي حماس عشية القتال نحو 30 ألف مقاتل، وتظهر بيانات الجيش أن نحو 21 ألفاً ما زالوا على قيد الحياة.
وتضمن التقرير إحصائية حول عدد عناصر حزب الله الذين استشهدوا على الجبهة الشمالية، مشيرا إلى أن عددهم وصل إلى 170 عنصرا، لكنه لم يذكر رتبهم أو أقدميتهم.
وبحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد الأهداف التي تمت مهاجمتها منذ اندلاع الحرب في مسرح قطاع غزة حوالي 30 ألفًا، وفي الجبهة الشمالية حوالي 750.
MENAFN15012024000205011050ID1107720581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.