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تقرير للجيش الإسرائيلي: معظم قادة ومقاتلي حماس لا زالوا أحياء

1/15/2024 2:16:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشف تقرير للجيش الإسرائيلي، نشره مساء الأحد، أنه بعد مرور مئة يوم على الحرب في غزة، لا زال معظم مقاتلي وقادة حماس في القطاع على قيد الحياة.

وقال الجيش في التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، والذي يتضمن بيانات مؤقتة، إنه استشهد حوالي 9 آلاف مقاتل بصفوف حماس والجهاد الإسلامي، ولكن على مستوى الرتب القيادية بحماس لم تتم تصفية سوى ضابطين كبيرين برتبة عميد.

وتابع التقرير أنه على مستوى قادة السرايا تمت تصفية 50 مقاتلا، ولم يحدد الجيش الرتب السياسية للقتلى بصفوف حماس.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد مقاتلي حماس عشية القتال نحو 30 ألف مقاتل، وتظهر بيانات الجيش أن نحو 21 ألفاً ما زالوا على قيد الحياة.

وتضمن التقرير إحصائية حول عدد عناصر حزب الله الذين استشهدوا على الجبهة الشمالية، مشيرا إلى أن عددهم وصل إلى 170 عنصرا، لكنه لم يذكر رتبهم أو أقدميتهم.

وبحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد الأهداف التي تمت مهاجمتها منذ اندلاع الحرب في مسرح قطاع غزة حوالي 30 ألفًا، وفي الجبهة الشمالية حوالي 750.

MENAFN15012024000205011050ID1107720581

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