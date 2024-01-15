فينيسيوس بطل المباراة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة ويتوج بكأس السوبر الإسباني

MENAFN - Amman Net) توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 4-1 على غريمه التقليدي برشلونة، في نهائي المسابقة التي استضافتها السعودية.

ولعب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، بعدما أحرز أهداف الريال الأول والثاني في الدقيقتين "7 و10" والثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ39، في حين أضاف مواطنه رودريغو الهدف الرابع في الدقيقة الـ64.



في المقابل، تكفل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الـ33، قبل أن يلعب الفريق الكتالوني بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه رونالدو أراوخو في الدقيقة الـ71 لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان الريال، الذي يشارك في المسابقة إثر تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، صعد للمباراة النهائية لكأس السوبر عقب فوزه 5-3 على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد التمديد للوقت الإضافي، في نصف النهائي الأربعاء الماضي.

في المقابل، تأهل برشلونة، الذي أحرز لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ليشارك على إثره في السوبر الإسباني، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على أوساسونا بهدفين بدون رد في مباراة المربع الذهبي الأخرى، الخميس الماضي.

وهذا هو الانتصار الثاني لريال مدريد على برشلونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سبق أن تغلب عليه 2-1 في لقاء الفريقين بالدوري الإسباني هذا الموسم، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما قلص الريال الفارق الذي يفصله عن برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني، إلى لقب وحيد فقط.