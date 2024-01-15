Monday, 15 January 2024 01:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

1/15/2024 2:15:32 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الإعلامي الفلسطيني الأستاذ سعيد حسنين إن الاقتحامات والاعتقالات مستمرة بالضفة الغربية وتحديداً للمخيمات في رام الله وجنين .


وأضاف حسنين خلال اتصال هاتفي من الجليل المحتل عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال فقد صوابه ويحاول تسجيل أي نصر من خلال اقتحام الضفة الغربية.


وبشأن الإسرائيليين أشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية ما زالت مستمرة بإسرائيل للمطالبة بإعادة الاسرى لدى فصائل المقاومة في غزة، مؤكداً أن عائلات الأسرى الإسرائيليين يعلمون أن حكومتهم كاذبة.


ولفت أن الخيار الوحيد لدى إسرائيل لإعادة أسراهم هو وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل لتشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين، متوقعا أن وقت الصفقة يقترب .


وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تسعى لوقف الحرب وذلك لتحقيق مطالبها في الشرق الأوسط ولكن ذلك سيوسع رقعة الصراع، لافتا أنها قادرة على وقف الحرب .


وأكد أن المقاومة ما زالت تسيطر على المعركة في قطاع غزة وأن إسرائيل بكل قوتها لم تتمكن من هزيمة حماس.


MENAFN15012024000208011052ID1107720576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث