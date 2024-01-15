إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الإعلامي الفلسطيني الأستاذ سعيد حسنين إن الاقتحامات والاعتقالات مستمرة بالضفة الغربية وتحديداً للمخيمات في رام الله وجنين .



وأضاف حسنين خلال اتصال هاتفي من الجليل المحتل عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال فقد صوابه ويحاول تسجيل أي نصر من خلال اقتحام الضفة الغربية.



وبشأن الإسرائيليين أشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية ما زالت مستمرة بإسرائيل للمطالبة بإعادة الاسرى لدى فصائل المقاومة في غزة، مؤكداً أن عائلات الأسرى الإسرائيليين يعلمون أن حكومتهم كاذبة.



ولفت أن الخيار الوحيد لدى إسرائيل لإعادة أسراهم هو وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل لتشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين، متوقعا أن وقت الصفقة يقترب .



وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تسعى لوقف الحرب وذلك لتحقيق مطالبها في الشرق الأوسط ولكن ذلك سيوسع رقعة الصراع، لافتا أنها قادرة على وقف الحرب .



وأكد أن المقاومة ما زالت تسيطر على المعركة في قطاع غزة وأن إسرائيل بكل قوتها لم تتمكن من هزيمة حماس.