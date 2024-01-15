ضبط سائق يقود بسرعة 175 كم / ساعة على طريق الأزرق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع مجموعة من الحوادث المرورية والمخالفات الخطرة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة ماضية .



وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها تعاملت مع 3 حوادث مرورية لم ينتج عنها اي اصابات .

حيث افادت الدوريات يوم أمس بوقوع حادث تدهور لمركبة على طريق اربد / عمان ، كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الجيزة .

واضافت الدوريات انها تعاملت مع حادث تصادم على طريق الممر التنموي باتجاه عمان ولم ينتج عن الحادث اصابات .

وضبطت الدوريات سائق يقود بسرعة 90-175 كم / ساعة على طريق الازرق وتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقه